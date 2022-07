Alberto Fernández: “Vamos a seguir con nuestras convicciones para que la economía se tranquilice”

Alberto Fernández encabezó ayer un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario y, en medio de la crisis cambiaria, ratificó el rumbo y prometió dar “pelea a los que especulan”.

En un clima inestabilidad cambiaria y en plena escalada inflacionaria, Alberto Fernández confirmó el rumbo económico del Gobierno. “Vamos a seguir con nuestras convicciones para que la economía se tranquilice”, sostuvo.

“No es un momento fácil el que nos toca vivir. Nos ha pasado una pandemia que no sabemos cuantas vidas se llevó, que no ha terminado, y que nos sigue exigiendo esfuerzos. Y cuando estamos levantando cabeza, aparece una guerra a complicar todo, a hacernos todo más difícil”, aseguró el Presidente.

“Y además tenemos a los de adentro que tampoco nos la hacen fácil, los que especulan, los que quieren ganar aprovechando la incertidumbre, los de siempre. A todos ellos estamos preparados para ponerles el pecho y dar la pelea que tengamos que dar”, agregó.

En ese sentido, Fernández ratificó el rumbo del Gobierno. “Nosotros vamos a seguir con nuestras convicciones, vamos a seguir trabajando para que todo se normalice, para que la economía se tranquilice, para que los especuladores sepan que en esta sociedad no hay tiempo para la especulación”, afirmó.