Denuncian a Alberto Fernández por entregarle un subsidio de $600.000 a su peluquero

Tras la polémica por la foto del cumpleaños en la Quinta de Olivos, otra denuncia llega al presidente Alberto Fernández. Esta vez, dirigentes de Juntos por el Cambio lo acusan de gestionar un subsidio de $600.000 para una fundación de su peluquero Marcelo Cuggini.

La denuncia realizada por Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira detallan los delitos de “tráfico de influencias”, “extracciones ilegales” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. Según los dirigentes “constituye una negociación incompatible con el ejercicio de sus funciones”.

El subsidio asignado a Marcelo Cuggini sería destinado a la realización de “talleres de orientación laboral y cursos de orientación profesional”. Pero desde el gobierno aseguraron que el mencionado subsidio fue dado de baja y el dinero no se cobró.

Marcelo Cuggini

La respuesta de Marcelo Cuggini

Por su parte, el estilista Marcelo Cuggini explicó que habló con el mandatario por alguna posibilidad de recibir becas para el aprendizaje del oficio en sus escuelas de peluquería, a lo que Fernández le dijo que hablara con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

“Yo recibía muchas consultas para saber si había becas. Se lo comento a Alberto y me dijo que me arme una fundación y que él me ayudaba. Me dijo que quería sacar a la gente de los planes y llevarlos al mercado laboral. Me dijo que hable con Moroni. Después no pude seguir con ella porque quebré, me fundí”, explicó el peluquero personal del presidente.

El ministro Claudio Moroni, explicó que el programa se desarmó: “Había unos 200 inscriptos y unos 30 aceptados. Le dimos de baja a todos y el programa desapareció. Ese dinero no fue al peluquero ni a ninguno de los otros 30, porque desarmamos el programa”.

Además, el peluquero también fue noticia tras aparecer en la lista de personas que ingresaron a la Quinta de Olivos durante la cuarentena obligatoria.

“Era obligatorio el aislamiento pero yo fui porque me llamó”, aseguró el estilista, y contó que fue a cortarle el pelo antes del viaje de Alberto Fernández a México. “Estuve solo una vez en Olivos. Entré una sola vez en la cuarentena. Lamentablemente las peluquerías estaban cerradas pero nuestros empleados atendían a domicilio”, dijo Cuggini.