Alberto Fernández: "Somos de los países que mejor cuidó el empleo"

El presidente Alberto Fernández participó en un programa de C5N, y aprovechó la oportunidad para hablar de la situación actual del país durante la pandemia, y también resaltó la necesidad de los cuidados personales.

Claro que su entrevista fue marcada por la crecida de casos en distintos puntos del país. "El virus trascendió el AMBA. El problema hoy está en varias provincias y tenemos que garantizar que todos los argentinos tengan las camas necesarias de terapia intensiva para que puedan ser atendidos", expresó.

También, remarcó la llegada de la vacuna: "Tenemos que entender que nadie nos está garantizando la vacuna para dentro de un mes. El que más rápido dice llegar llega en febrero. Tenemos que cuidarnos no hay otra vuelta". Además, Fernández destacó que "Argentina es de los países que mejor cuidó el empleo".

El mandatario además apuntó contra quienes realizaron una marcha en plena pandemia: "Estamos en una pandemia y el mundo lo padece, y todos los días vemos cayendo amigos contagiados. Ahora quiero calmar los ánimos y que se entienda que estamos en situación crítica. Cada vez que hubo marchas, 15 días después crecieron los casos", señaló.

Y aprovechó para dejar un mensaje para el ex presidente Mauricio Macri: "Cada uno tiene derecho a reclamar, pero hay que aprender a reclamar en pandemia, no puede haber manifestaciones. No me parece feliz que un ex presidente celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia", finalizó.