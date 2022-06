Alberto Fernández sobre Milagro Sala: “Prolongar detenciones preventivas es violar los derechos humanos”

El presidente Alberto Fernández visitó a Milagro Sala tras sufrir una trombosis y pidió a la Corte Suprema que revise las causas en las que está involucrada para su debido proceso.

El mandatario viajó a Jujuy para visitar a la dirigente social luego de que fuera internada por una trombosis venosa profunda. A su vez, señaló que su caso particular representa una violación a los derechos humanos, al estar detenida desde 2016 sin condena firme.

“Mi preocupación por su situación no es nueva, la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de lo que llamo ‘persecución’ hacia ella. No es nuevo, pero el 31 de diciembre de 2016 fui a visitarla, preocupado por su situación. Pedí informes a la OEA manifestando que era un a práctica que se registró en el gobierno que nos precedió”, declaró el presidente.

“Milagro ha soportado alrededor de 5 o 6 juicios orales, tiene pedido a elevación de juicio de otros cinco procesos más y otras causas. Todo esto da cuenta de un sistema de clara persecución. Reclamé a la CIDH, que dispuso que Milagro cumpla su detención en el domicilio, esa decisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Eso significó aliviar las penurias de alguien detenido, pero estar detenido en el domicilio también es una penuria”, explicó Alberto Fernández sobre Milagro Sala.