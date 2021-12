Alberto Fernández: “Si las condiciones están dadas me voy a presentar a la reelección”

El presidente Alberto Fernández adelantó que si la situación lo amerita se presentará para la reelección en las próximas elecciones de 2023. También admitió que no tiene la solución para subsanar las internas en el Gobierno.

En una entrevista brindada al periodista Jorge Fontevechia (diario Perfil), el mandatario habló de su intención de ser reelecto, de su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de las internas dentro del espacio de gobierno.

“Nunca recibí de Cristina una actitud que me dañara, propone un debate político, pero no personal. No tengo ninguna jefatura, el último jefe político que conocí se llama Néstor Kirchner. Con Cristina somos compañeros de ruta en un escenario muy complejo”, explicó Fernández.

A su vez reconoció las internas dentro del Gobierno, entre el núcleo duro del Kirchnerismo y funcionarios que integran su mesa chica, para las que admite desconfianza entre las partes.

Por último, se refirió a si se presentará en las próximas elecciones del 2023. “Si las condiciones están dadas me voy a presentar a la reelección, voy a hacer lo posible para que nuestra fuerza política siga gobernando”, declaró Alberto Fernández.