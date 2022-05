Alberto Fernández: “Si hay algo que no me caracteriza es la hipocresía”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó de un acto en La Matanza y apuntó contra la interna del oficialismo.

“Las sociedades tienen todas una cuota de hipocresía y viven más tranquilos si hay ciertos temas que no tocamos, de los que no hablamos”, indicó en el lanzamiento del primer Registro Nacional de Empresas Recuperadas (Renacer).

“Si hay algo que no me caracteriza es la hipocresía, y si hay algo que no me gusta es ocultar lo que pasa, y si hay algo que jamás me perdonaría es no prestar atención un problema que existe y hay que resolver”, añadió el mandatario.

Y agregó: ”el problema es del otro mientras yo no lo conozco, pero el día que conozco el problema del otro es mi problema también”.