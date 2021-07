Alberto Fernández se pronunció a favor del lenguaje inclusivo

El presidente Alberto Fernández se pronunció este miércoles a favor del lenguaje inclusivo en un acto en el que anunció que el Gobierno empezará a emitir documentos para personas no binarias.

El jefe de Estado recordó un debate que vio en televisión entre dos filósofos que discutían la cuestión. “Uno de los especialistas explicó que si no se habla de todes, el tode no se siente interpelado en el discurso, no siente que se le está hablando a él”, relató.

Y planteó: “Cuando se dice todos, se sienten interpelados los hombres; cuando se dice todas, las mujeres, ¿y el resto? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes”.

El mandatario encabezó el acto en Casa Rosada, junto al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. “Hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, remarcó el mandatario y reivindicó que existen “mil modos de amar y ser amado y ser feliz”.

Sobre el final de su exposición, retomó su defensa sobre el lenguaje inclusivo: “Estamos haciendo posible lo que parecía imposible y el ideal va a ser cuando todas y todos seamos todes”.