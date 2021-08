Alberto Fernández responsabilizó a Fabiola por el festejo en Olivos y dijo que “No va a volver a ocurrir”

Tras el escándalo por los festejos en la Quinta de Olivos durante la etapa más dura de la cuarentena el año pasado, hoy en un discurso en Olavarría el Presidente Alberto Fernández responsabilizó a su pareja Fabiola Yañez por la organización de su cumpleaños y se mostró arrepentido. “Lamento que haya ocurrido. Debí haber tenido más cuidado”, afirmó.

Sobre el festejo del cumpleaños de su pareja, Alberto Fernández dijo que “En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento“, sostuvo, mientras lo aplaudían el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros.

Sobre ese punto, agregó: “Mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir”, aseguró el Presidente de la Nación en su discurso en Olavarría.