Alberto Fernández: “¿Querían que me quedara encerrado en mi casa?”

El Presidente de la Nación habló por primera vez esta mañana sobre las visitas a la Quinta de Olivos en medio de las restricciones por la pandemia y generó polémica. El primer mandatario aseguró que la actividad en la residencia presidencial estaba vinculada a la gestión de su administración, a la tarea de gobierno.

“Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles… y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenia que gobernar un país”, manifestó esta mañana en una radio.

El presidente manifestó que le hubiera “encantado” que la oposición lo “hubiera ayudado con el tema de las vacunas contra el coronavirus y la renegociación de la deuda con el FMI”, pero indicó que arman una “discusión sobre quién entró a la residencia Olivos” durante el aislamiento.

“Qué querían que haga, que me quede de brazos cruzados encerrado cómo se lo pedí a los ciudadanos que lo hicieran. Claro que se los pedía, pero yo tenía que seguir trabajando, era el Presidente de la República”, ratificó.