Alberto Fernández: “No me gustó vivir en aislamiento. Lo único que quise fue cuidarlos”

El Presidente Alberto Fernández explicó que no fue de su agrado el aislamiento y defendió su gestión en la pandemia en un acto de inauguración de obras a nivel nacional.

“Hablan de libertad. Dicen que encerramos a la gente. La verdad, creanme, lo único que quise fue cuidarlos. Lo único que intenté fue cuidarlos cuando la ciencia me decía que aislarnos era la única manera de cuidarnos. ¿Me gustó vivir en aislamiento? No, claramente no me gustó”, indicó el mandatario.

“Tengo la tranquilidad de que los cuidamos. Y que esos jóvenes ahora se están vacunando. Y que ahí nomás, ahí cerquita, está la puerta de salida de la pandemia. Cuando la crucemos vamos a hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer y la pandemia no nos dejó todavía“, declaró en el acto de más de 100 obras en simultáneo desde la localidad bonaerense de Quilmes.

Por otra parte, Alberto Fernández le apuntó a la oposición: “Argentina padeció los cuatro años antes de la pandemia y los dos años de la pandemia. Merecemos un país más justo e igual, que se desarrolle federalmente. Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer. Que no nos confundan. Nosotros no hablamos de la gente, nosotros somos la gente. Nosotros nacimos en el pueblo, somos parte del pueblo. Los intereses que representamos son los de ustedes, no de los banqueros o acreedores“.

El Presidente estuvo en Quilmes acompañado del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la intendenta local, Mayra Mendoza, y la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz.