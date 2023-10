Alberto Fernández se refirió al escándalo de Martín Insaurralde: “No merecemos ser criticados por esto”

Alberto Fernández habló, por primera vez, del escándalo que involucra a Martín Insaurralde, sorprendido en unas lujosas vacaciones en Marbella con la modelo Sofía Clérici.

El presidente expresó en Radio 10: “Hay gente honesta y correcta que no tiene nada que ver. Los políticos honestos no piensan en yates, en el Mediterráneo. No merecemos ser criticados por esto”.

Fernández felicitó al gobernador Axel Kicillof por apartar de la lista de concejales a Insaurralde en Lomas de Zamora, además de aceptarle su renuncia a la Jefatura de Gabinete bonaerense.

“Uno puede estar más o menos de acuerdo con Axel, pero Axel es un hombre honesto, indudablemente, y tiene una vida austera. Igual creo que hubo una buena reacción de él y le pidió rápidamente la renuncia”, expresó el primer mandatario.

