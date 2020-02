El Presidente Alberto Fernández, acompañado del ministro del Interior, Wado de Pedro, y de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se completó la entrega del Documento Nacional de Identidad 9 mil modificado y ajustado de acuerdo a la Ley de Identidad de Género.

Es una “reivindicación”, así lo catalogó la misma protagonista. A Isha Escribano le entregaron el DNI modificado según su identidad autopercibida (lo estableció la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012). El protocolo fue celebrado en el salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada.

Con su nuevo DNI, que dice su real identidad, Isha confirmó que en este momento se encuentra plena. “Estoy muy feliz por todo esto y no solo por mí, es lo que les dejamos a otras generaciones. Mi existencia no es provocar. A mucha gente le produzco una provocación solo por el hecho de existir y no se me valora por lo que le aporto a la sociedad. Pero siento que ahora les estamos dejando a las generaciones que vienen un mundo mejor”, agregó.

En el acto, recordó que por largos años su pensamiento se debatía en: “Desayuno o me suicido”. “No tenía lugar en el mundo. Hoy todo es luz. Les agradezco a todos los que hicieron esto posible. Hay un montón de mujeres trans que han luchado contra viento y marea. En el mundo aún ser transgénero se pena con la muerte. Tenemos un país que tiene deudas en muchísimos aspectos, pero tenemos un país también de vanguardia en otros muchísimos aspectos”, concretó.

La Ley de Identidad de Género, sancionada el 9 de mayo de 2012 por unanimidad en el Congreso y promulgada el 23 de mayo del mismo año, da acceso a que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género vivenciado.

El mandatario Fernández expresó que se percibe como un “varón del siglo XIX que ha entendido cómo son las cosas” y que contó por muchos años de su vida con una “profesora excepcional” en la materia, Vilma Ibarra, la cual “me explicó mucho de todo esto que pasa”.

Alberto hizo mención a un recuerdo en el que hace 10 años recibió por Facebook un mensaje de Julia, una mujer trans que estaba pasando un mal momento porque su DNI tenía el género que realmente era. “Me contó que tenía un novio en Uruguay y cuando pasaba por migraciones todos se reían de ella y me pidió ayuda. Yo en realidad estaba desorientado pero recurrí a Vilma. Con su ayuda finalmente consiguió que se llama María Julia”, relató.

“Se acuerdan que en campaña decía ‘vamos a volver mejores’; hoy estamos siendo mejores. Hubo muchos que lucharon por los derechos de la identidad de género. Hoy estamos muy felices porque a alguien se le reconocieron los derechos que siempre tuvo pero que siempre se le negaron. Muchos piden quitarle derechos a la gente. Hoy somos un poco más iguales y por eso somos un poco mejores”, concluyó.

Previo al acto, Isha manifestó una serie de batallas de las que se debió liberar contra la vergüenza y la culpa, la gente que no la comprende, la que la apoya, la falta de una educación más inclusiva y sus logros profesionales.

Isha Escribano es Médica, psicoterapeuta, cantante, periodista, escritora, instructora de yoga y ambientalista, en el año 2019 decidió “aceptarse y amarse” como es e iniciar su proceso de transición, enfrentando cualquier tipo de contrariedad o señalamieno por parte de la sociedad.

El 3 de enero del año pasado comenzó su transición. “Venía de 15 o 20 años de exposición, en cuanto a conciertos y talleres. Todo el tiempo frente a gente. Pero no hay nada que aceptar, soy así y no estoy haciéndole daño a nadie. A mucha gente le ha costado muchísimo, desde usar los pronombres o llamarme por mi nuevo nombre, hasta gente que no me quiso ver más. Hay personas que no tienen herramientas, porque les rompés literalmente la cabeza. Y también hay gente que ha sido súper amorosa, que me ha cuidado y me ha acompañado”, sostuvo, a la vez que manifestó su agradecimiento”. “por todas las mujeres transgénero que abrieron el camino” porque exista actualmente una Ley de Identidad de Género y el tema esté “en boga en la sociedad”.

Hoy, la nueva Isha, es conferencista y realiza workshops con el propósito de alcanzar un ambiente de trabajo más inclusivo y más diverso en las empresas. “Es que no solamente las personas trans no están conformes con su género, sino que la mayoría de las personas no lo están porque es tan rígido lo que se espera de los géneros en el sentido binario: cómo es ser varón, cómo es ser mujer o cómo te encorsetan desde el momento en que se prende la luz rosa o celeste en el hospital cuando nacés”, asegura.