Alberto Fernández: “Cristina es inocente y lo va a probar”

El presidente Alberto Fernández defendió a la vicepresidenta sosteniendo que “Cristina es inocente” y que probará su inocencia ante la justicia.

“A veces me dicen, ‘lo único que quiere es que a Cristina no la condenen’. Cristina no me necesita, porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia le va a probar”, aseguró el mandatario.

“Se han escrito y dicho cosas increíbles sobre la responsabilidad de ella. Que es jefa de no sé cuántas asociaciones ilícitas que no tienen nada que ver una con la otra. El argumento siempre fue el mismo: como era presidenta, no pudo no saber. Es vergonzoso”, sostuvo.

La vicepresidente Cristina Kirchner enfrenta varias acusaciones en su contra por supuestos negocios hoteleros de su familia, la operatoria de Dólar Futuro, el Memorándum con Irán, el alquiler de propiedades y los desmanejos con la obra pública.