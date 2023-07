Elecciones: Habló Alberto Fernández y contó los motivos por los que no se postuló nuevamente

Alberto Fernández contó en una entrevista radial porque no se postuló nuevamente en estas Elecciones. Según el Primer Mandatario, la decisión fue más que nada en respaldo a las nuevas fórmulas que se presentaron y a Unión por la Patria.

"Trato de concentrarme en el Gobierno, que es lo mejor que puedo hacer en la campaña en un contexto muy difícil. Estoy trabajando mucho con Sergio y Agustín pero dedicado a gobernar. Sigo lo que pasa en la campaña porque los dos candidatos son ministros míos. Sin embargo, estoy más dedicado al tema de terminar la gestión, con muchos temas por delante", expresó el Presidente.

"Soy un ser humano, las muertes de la pandemia me duelen, que no se mueran más me significó un gran esfuerzo de trabajo en lo personal, me tocó un mundo de guerra, Argentina volvió al mundo y fui participante de todas las reuniones importantes del mundo central, hasta en el G7...", agregó Fernández.

"Celebro haber aguantado lo que aguanté y aguantaría más en pos de la unidad, si no estuviésemos unidos, distinta sería la suerte del espacio. Pudimos llegar a un punto de acuerdo proponiendo a alguien como Sergio Massa, a quien conozco hace muchos años", añadió.

"Lo importante no era ser reelecto, sino mantener un proceso de muchos años de desencuentros hasta la unidad, con momentos traumáticos como el intento de asesinato a Cristina, con diferencias que existieron, yo solo trabajo para la unidad, ya vivimos lo que pasa cuando nos dividimos y no quiero que eso pase", concluyó.