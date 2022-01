Alberto Fernández fue nombrado presidente de la CELAC: ¿Qué es y cuál es su función?

En el día de hoy, Alberto Fernández fue nombrado presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y manifestó que el mecanismo intergubernamental “no nació para oponerse a alguien”.

Fernández estuvo acompañado por el canciller, Santiago Cafiero y expresó: “Me siento inmensamente honrado por la confianza que han depositado en la Argentina”, comenzó diciendo el mandatario. Y agregó: “La tomo como un reconocimiento de que la Argentina es capaz de articular diálogos y consensos”.

#CELACArgentina2022 | Me honra la confianza depositada en Argentina al encomendarle unánimemente la presidencia pro témpore de la CELAC.



Con la convicción de que somos parte de una patria grande, el consenso será nuestro primer mandato y el respeto a la diversidad, nuestro guía. pic.twitter.com/TtRfO9swCR — Alberto Fernández (@alferdez) January 7, 2022

A su vez, expresó que la CELAC nació como un foro a favor de sus miembros, entre los cuales no se encuentran Estados Unidos, Canadá y Brasil.

“CELAC no nació para oponerse a alguien. CELAC no nació para enfrentarse con alguna de las instituciones existentes. CELAC no nació par inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país”, indicó en relación a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El presidente Alberto Fernández agregó: “Recojo este desafío con a convicción de quien cree que somos en que todos somos parte de una Patria Grande que nos une, aunque muchos hacen lo posible por dividirnos”.

¿Qué es CELAC y cuál es su función?

La CELAC se fundó en 2010, en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, y está integrada por 33 países soberanos de América Latina y el Caribe, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, así como Venezuela.

Este organismo tiene como objetivo “avanzar en la unidad y en la integración política, económica social y cultural”, promover el desarrollo independiente y sostenible, así como aumentar los niveles económicos y de calidad de vida en la región.

Otras de sus funciones se concentran en promover la concertación política, impulsar la agenda latinoamericana y caribeña; posicionar a la región en tema globales, impulsar la integración regional para el desarrollo y desarrollar nuevos esquemas de cooperación regional y con otros estados.