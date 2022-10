Alberto Fernández apuntó contra "Alfa" de Gran Hermano: ¿Qué dijo?

El Presidente Alberto Fernández le respondió a Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano, quien lo acusó de "coimero". Luego respaldó las palabras de la Portavoz Oficial, Gabriela Cerruti, quien defendió al Mandatario desde el primer momento.

"No me voy a quedar callado, lo único que le voy a dejar a mis hijos es la decencia". “La vocera dijo exactamente lo que yo creo, terminen con esa discusión. Dijo lo que El Presidente piensa", señaló el Referente del Frente de Todos.

Posteriormente, manifestó que "es una persona honrada, que nunca participó en un hecho de corrupción." "Si quien ataca es muy importante o un energúmeno voy a reaccionar del mismo modo”, aseguró Fernández en referencia al participante de Gran Hermano.

“No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver”, apuntó Fernández. “No es un tema menor, estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”.

La polémica se desató cuando “Alfa” dijo en el marco del reality show que El Primer Mandatario lo había coimeado. Rápidamente, Cerruti indicó en las redes sociales que “el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido."

Finalmente, se supo que el abogado Gregorio Dalbón señaló que Fernández lo instruyó para que inicie acciones legales.