Alberto Fernández: “Algunos piensan que me van a hacer caer por un error, sépanlo: me fortalecen”

El Presidente Alberto Fernández continúa defendiéndose tras la filtración de las imágenes del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez. Tildó de “miserables” a quienes lo criticaron por apuntar contra su pareja y afirmó que él “es el responsable”.

“Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo: me fortalecen”, declaró eufórico el mandatario en el acto de la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación, en el partido bonaerense de La Matanza.

“El único responsable soy yo. Doy la cara y me pongo al frente. Yo no tengo doble faz. Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho”, sostuvo; y agregó: “Me disculpé ante ustedes, el pueblo, que son los únicos a quienes les debo una respuesta”.

Por otra parte, apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri: “Pedí disculpas pero nunca me van a ver pidiendo disculpas porque me arrodillé frente al FMI ni porque endeudé a la Argentina, como otros hicieron. No me encuentro en Olivos con empresarios a los que le doy ventajas con el Estado (…). Nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos, ni por haber creado una mesa judicial para perseguir a los opositores”.

Del acto que encabezó Alberto Fernández participó también el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los candidatos del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. Asimismo, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; la vicegobernadora, Verónica Magario; la ministra de Educación de la provincia, Agustina Vila; e intendentes afines al oficialismo también hicieron su presencia en el acto de González Catán.