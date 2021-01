Alarma: ¿Cómo seguirá la temporada ante la suba de contagios?

En medio de la alerta por la suba de contagios en todo el país, la continuidad de la temporada de verano es una incertidumbre. En las últimas horas, Axel Kicillof mostró su preocupación por el aumento de casos positivos y aseguró que el futuro del período para vacacionar se definirá según la evolución epidemiológica de los próximos días.

En ese sentido, el Gobernador afirmó que la situación es monitoreada permanentemente con los mandatarios de los lugares habilitados para recibir turistas. “Estamos todos muy preocupados con los intendentes de los destinos turísticos”, expresó.

Aunque no quiso poner un número de infectados para suspender la temporada, el mandatario bonaerense dejó en claro que la decisión final estará sujeta a los datos sanitarios y señaló: “Cuando abrí la temporada estábamos altos de casos, pero iba a reducirse. Todo depende de los cuidados. Me parece que ha habido un relajamiento y lo de la vacuna tuvo su efecto contraproducente. La pandemia todavía no pasó”.

“Esta provincia es casi un país y tiene realidades muy distintas. El drama de las vacaciones es que se pasan los contagios de un lugar a otro. Estamos monitoreando. Estamos todos muy preocupados con los intendentes de los destinos turísticos. Ha habido una mutación en el turismo”, agregó el funcionario provincial.

En ese marco, sostuvo que “lo que contagia es la mayor movilidad y la única forma de reducir los contagios es reducirla”. “No quiero tirar ningún título, porque este aumento de casos es de hace dos semanas. Hay que seguir cuidándose, prefiero ser antipático a ser irresponsable”, cerró Kicillof.

En ese contexto es que el presidente Alberto Fernández convocó al propio Gobernador y al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta a la quinta de Olivos, para analizar las estadísticas y comenzar a analizar la posibilidad de volver a imponer nuevas restricciones para frenar el avance del virus