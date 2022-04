El actor Alain Delon pidió la eutanasia y se despide con una emotiva carta

El actor Alain Delon, considerado décadas atrás como “el hombre más lindo del mundo”, pidió que se le aplique la eutanasia porque no desea seguir viviendo. La información fue confirmada por su hijo Anthony.

El icono del cine europeo, sufrió en los últimos años durísimos golpes en su salud y en su vida privada que lo hicieron caer en la depresión.

Tras el drástico pedido, se le suministrará pentobarbital sódico, el fármaco usado para la pena de muerte, un potente sedante que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos. Dicho procedimiento es legal en Suiza, donde reside.

¿Por qué Alain Delon quiere morir?

Al respecto, su hijo explicó que su padre “Comenzó a considerar la eutanasia tras la muerte de Nathalie (su esposa) por cáncer de páncreas. Ella decidió morir como vivió. Había elegido optar por la eutanasia”.

Alain Delon

Por último, a las razones para querer morir se le suman otras situaciones que el actor de 86 años vivió en los últimos tiempos. La salud de Alain Delon se deterioró mucho desde el año 2019, cuando sufrió dos derrames cerebrales que mermaron su movilidad de manera notable.

Mensaje de Alain Delon

“Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”, confesaba en una de sus últimas notas.

Tras desvelarse esta triste noticia, Alain Delon ha decidido despedirse a través de una escueta pero emotiva carta en la que se muestra agradecido por el cariño recibido y en la que confiesa cómo desea que se le recuerde: “Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.