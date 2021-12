Airtm ¿Cómo comprar dólares?

La era digital ha llegado y con ella el uso de muchas aplicaciones para la realización de casi todo, incluso para hacer pagos y cambios de monedas. Airtm es una de esas plataformas que se ha vuelto realmente muy popular por todas las cualidades positivas que posee. Tal vez no la has usado, pero seguramente sí has escuchado de ella. En el siguiente texto conocerás cada detalle de Airtm ¿cómo usarla y cuáles son los beneficios que ofrece?

¿Qué es Airtm y cómo funciona?

Airtm es una plataforma que permite a los usuarios ahorrar en la moneda que prefieran (dólar o euros sin devaluación). También, funciona como intermediario para que los usuarios puedan realizar cambios de forma segura de una moneda a otra. Por ejemplo, sirve para comprar dólares o euros con cualquier otra moneda y viceversa.

Está plataforma funciona desde el año 2015 y actualmente se ha consolidado como un monedero digital de gran popularidad. Su buena fama se debe a que es un canal seguro, por el cual las personas pueden cambiar su dinero con cajeros (que son usuarios con cuentas certificadas) que los compran y no existe el riesgo de fraude o estafas.

De igual forma Airtm se ha convertido en una salida muy ventajosa para aquellos países en donde es mucho más complicado el cambio a otra moneda extranjera como Argentina y Venezuela.

Por otra parte, también permite a los usuarios cambiar de criptomonedas a dinero local y cambiar dinero entre otros procesadores de pago como Paypal, Payoneer, Skrill o Uphold.

¿Cómo usar Airtm? Guía paso a paso + Ejemplo

Esta es una increíble alternativa para aquellas personas que reciben pagos en otra moneda o que trabajan por medio de internet. Como monedero tiene múltiples beneficios y como intermediario para lograr los cambios entre monedas mucho más. A continuación verás paso a paso cómo puedes comenzar a utilizarla.

Registrarse

Lo primero que debes hacer es registrarte, este es un proceso muy simple, solo abres la plataforma y al ingresar le das clic en la opción de registro. Luego, solo deberás colocar tu correo electrónico y el tipo de cuenta (si es de empresa o individual).

La plataforma te enviará a este correo una verificación que te servirá para validar el proceso y este correo estará asociado a tu cuenta Airtm. Después, se te solicitarán los datos personales como nombre, apellido, número de teléfono y dirección.

En este caso, debes saber que recibirás $1 por tu registro y puedes ganar 2$ por invitado o referido, cada vez que una persona se registre por tu correo.

Verificar Cuenta

Luego de que te hayas registrado puedes verificar tu cuenta, este es un proceso igual de simple, solo debes dirigirte a al menú de ajustes y escoger la opción de “verificación”.

Para completar la verificación se te va a solicitar el documento de identidad, debes enviar la imagen por ambos lados y una foto donde se vea claramente tu rostro. Este proceso de validación puede tardar 5 días hábiles.

Una vez que hayas validado tu identidad tendrás muchos beneficios, entre ellos que puedes recibir montos mayores de 25$, el dólar de regalo y si lo deseas puedes convertirte en cajero y comprar dinero en diferentes monedas.

Retirar dinero para Airtm Argentina

Para retirar dinero desde la plataforma Airtm, solo debes buscar en el menú la opción de “retirar” y luego te aparecerá la opción para que elijas el método por donde deseas hacer el retiro.

En este caso, los métodos de retiro que te aparecerán serán: Banco, que puedes elegir un banco argentino que esté asociado a la plataforma y será depositado en tu cuenta. Efectivo, Criptomoneda, Monedero digital, por ejemplo el caso de Paypal, tarjeta de regalo y móvil. Escoge el que más te convenga y listo.

Plataformas que se pueden usar en Airtm

Airtm es compatible con otras plataformas o monederos digitales como Paypal, Uphold, Skrill, Payoneer, entre otros. De esta manera, que si posees dinero en algunos de estos sitios los puedes transferir a la plataforma o viceversa.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de Airtm

¿Cuáles son las comisiones de Airtm?

Las comisiones pueden variar de acuerdo al método de pago que elijas y también al país donde estés residenciado. Por ejemplo, en el caso de Paypal, se deberás cancelar la comisión de Paypal y la comisión que solicita Airtm, por tanto al final suele ser un poco más costoso.

No obstante, la comisión base que ofrece Airtm es de $0,30 fijos por cada transacción. Asimismo, en la plataforma al momento de enviar o recibir podrás notar 2 montos, el de arriba que es el monto completo y el de abajo que será el que se recibirá sin comisión.

¿Qué tan confiable es?

Es una plataforma muy confiable. De hecho, gracias a eso es que se ha mantenido por tanto tiempo y sigue siendo una increíble alternativa y pionera en este tipo de empresas digitales. Lo más importante es que cuentas con un tipo de certeza de que el dinero llegará al destino elegido y en el caso de cambiar, de que los cajeros son certificados y no te estafaran.

Por esto, a pesar del cobro de las comisiones, muchas personas deciden utilizar este medio porque el riesgo es mínimo en comparación con otros métodos.

¿Cómo convertirse en cajero Airtm?

También tienes la posibilidad de ser cajero Airtm e invertir tu dinero de esta manera para obtener beneficios. Si deseas hacerlo debes enviar una solicitud a la plataforma, pero es necesario que tengas al menos 10 transacciones exitosas como cliente y con una puntuación de mínimo 4 estrellas.

De esa manera, la plataforma entiende que eres confiable. Por otra parte, es importante que entiendas el funcionamiento de la página y aceptes todas sus condiciones. Si cumples con los primeros requisitos te aparecerá la opción para convertirte en cajero, al darle clic y completar la solicitud debes esperar la respuesta del equipo reclutador de Airtm vía correo electrónico.

Muchos expertos dicen que se puede obtener una buena ganancia al ser cajero de Airtm, pero todo va a depender del tiempo que le dediques, los métodos de transferencias que tengas disponibles y las transacciones que logres realizar al día. Sin embargo, si lo ves como un negocio y le inviertes mucho tiempo, si podrás conseguir un buen ingreso.

¿Por qué es una buena opción para comprar y vender dólares?

Es una buena opción para cambiar de pesos argentinos a dólares porque es un proceso muy rápido, lo puedes realizar en cualquier momento. De igual manera, no debes realizar grandes gestiones, simplemente darle clic en los lugares correctos y conseguir el dinero rápidamente directo a tu cuenta.

Finalmente, como negocio para vender, también te ahorras muchos procesos, es mucho más libre, seguro y fácil de hacer a través de este medio.