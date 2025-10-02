Ahorro en nafta: cómo conseguir 30% de reintegro con Banco Nación

El gasto en combustible representa uno de los rubros más importantes en el presupuesto de los hogares argentinos, especialmente en un contexto de aumentos constantes en los precios de la nafta y el gasoil. En este marco, las promociones bancarias se convierten en una herramienta clave para aliviar los bolsillos de los consumidores y permitir un ahorro significativo al momento de cargar el tanque.

En qué consiste el beneficio del Banco Nación

El Banco Nación (BNA) lanzó una promoción exclusiva que permite acceder a un reintegro del 30% en la compra de combustible, siempre que se realice el pago con tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard de la entidad, utilizando la app MODO.

Este descuento está disponible todos los días en estaciones de servicio adheridas de las principales marcas del país.

Estaciones de servicio incluidas

Los usuarios del BNA podrán aprovechar el beneficio en estaciones de servicio de:

YPF

Shell

Puma Energy

Axion

Gulf

Voy

Es importante remarcar que la promoción es válida únicamente en sucursales adheridas que acepten pagos con MODO.

Vigencia y tope de reintegro

La promoción estará activa desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2025.

Tope de reintegro mensual por usuario: $15.000

$15.000 Tiempo de acreditación del reintegro: hasta 30 días posteriores a la compra

Esto significa que, al alcanzar el límite mensual, las compras adicionales ya no contarán con el beneficio.

Cómo acceder al descuento

Para acceder al reintegro del 30%, los pasos a seguir son:

Realizar la carga de combustible en una de las estaciones adheridas.

Abonar la compra con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación .

. Efectuar el pago a través de la app MODO o la app del BNA.

El reintegro se verá reflejado directamente en la cuenta vinculada al BNA del usuario.

Datos a tener en cuenta