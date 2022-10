Conocido conductor le gritó a su compañera y amenazó con pegarle si no se callaba

Se dio una fuerte, inesperada y violenta situación en vivo entre un reconocido periodista y su compañera de trabajo.

Se trata de Bruno Ballesteros, una reconocida e importante figura del periodismo santafesino, y su colega, la periodista y locutora Laura Kretschmen.



Ver este vídeo en YouTube La incómoda situación que se vivió en la radio.

Discusión en vivo: gritos, insultos y amenazas

Ballesteros y Kretschmen hablaban sobre la violencia, los "chirlos" y los "pañuelos verdes", entonces la joven aclaró que "un chirlo (también) es agresión física".

La respuesta sacó fuera de sí al hombre, que le respondió: "¡Pará, dejáme hablar! ¡La puta madre, te voy a tirar con el teléfono celular! ¡No me dejás hablar! ¿Qué es peor: cortar la libertad de expresión a alguien o decir que te voy a tirar con algo?".

La joven le contestó: "No me parece que le esté coartando… Me parece que estamos teniendo un intercambio". Esto no calmó a Ballesteros que redobló la apuesta: "¡Cállese, porque ya me estoy calentando en serio!".

Posteriormente, Ballesteros pidió disculpas por lo ocurrido desde el programa de radio donde trabaja con Laura.



Ver este vídeo en YouTube El descargo de Ballesteros en su programa de radio.

Apoyo y repudio

El colectivo de Periodistas y Comunicadoras Feministas de la provincia de Santa Fe publicó un comunicado asegurando: "Nos solidarizamos con la compañera Laura Kretschmen, quien durante la mañana de hoy fue víctima de un acto violento por parte de Bruno Ballesteros en la radio Sol 91.5".

Y agregaron: "Otro acto de machismo, que siempre es agresivo, descalifica y menosprecia a las mujeres, nos hace decir una vez más que estamos hartas de soportar estas situaciones en nuestros espacios laborales. Los intercambios de ideas no avalan, de ninguna forma, la violencia machista".

La Asociación de Prensa de Santa Fe también se mostró del lado de la joven: "Repudiamos los hechos ocurridos este martes en Radio Sol Play 91.5, donde un periodista violentó a su compañera de trabajo de una manera intolerable".

La joven agredida se expresó en sus redes sociales.

La respuesta de Kretschmen

Desde sus propias redes sociales, la joven agradeció el apoyo recibido: "Amo y respeto enormemente mi profesión y ojalá pudiera haber evitado esta situación, principalmente por el profundo respeto que tengo hacia nuestros oyentes. ¡Gracias por tanta solidaridad y mensajes de apoyo Realmente no tengo palabras!".