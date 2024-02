Agredieron al diputado Alejandro Bongiovanni fuera del Congreso: “Están tratando de pudrirla”

En medio del debate por la Ley Ómnibus, un grupo de manifestantes agredió a Alejandro Bongiovanni cuando salía del Congreso. El diputado liberal habló con Eduardo Feinmann sobre el tema.

El legislador contó: “Le salvé la ropa a mi amigo Martín Tetaz porque lo estaban por linchar, lo rodearon. La cosa se pone espesa, nos rodean, me empiezan a empujar y Martín hizo un pique corto“.

Bongiovanni relató: “Me tiraron una trompada que no llegó a destino, se me resbalaron los lentes, no llegaron a caer, y después ellos mismos frenaron“.

El funcionario confesó: “Le quiero bajar el tono porque no quiero que ganen ellos, están tratando de pudrirla. Estamos viendo una coreografía que es la misma de siempre”.

El legislador cerró diciendo: “Nada de lo que pase adentro del Congreso justifica que agredan a nadie. En cualquier país serio, este tipo tendría que estar procesado”.

A continuación, mirá el video: