Afirman que la Provincia está saliendo de la cuarta ola de Covid

La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, afirmó esta mañana que “todo indicaría que estamos saliendo de la cuarta ola de Covid”.

La declaración de la funcionaria de la cartera sanitaria bonaerense se respalda con los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, que arrojan una baja de contagios Covid en la provincia de Buenos Aires

“Los casos venían subiendo pero de manera más lenta, y la semana que cerró el domingo vimos una reducción en relación a la semana anterior”, contó Ceriani de la situación epidemiológica actual del Covid, tras sostener que en la Provincia “entramos en un descenso de la curva”.

No obstante, la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires explicó que salir de la cuarta ola Covid no significa que no pueda llegar “una quinta o una sexta ola” más adelante.

En ese sentido, la funcionaria de la cartera sanitaria bonaerense adelantó que con el invierno podría llegar una quinta ola Covid, pero que “como el centro está puesto en los casos graves e internaciones puede pasar por un caso grave gripal y la gente no se entere que es coronavirus“.

Por otra parte, respecto a la situación de la pandemia Covid, Ceriani destacó que el descenso de casos y la levedad del virus “se debe a las vacunas”, que permitieron “la tranquilidad de poder pasar el coronavirus como cualquier otra enfermedad respiratoria sin tener que estar pendientes de cada caso”.