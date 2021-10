Afirman que la madre de Viviana Canosa esta internada por coronavirus en grave estado

La madre de la periodista Viviana Canosa estaría internada en grave estado por coronavirus, mientras que su padre está aislado en su casa. Ninguno está vacunado pese a ser grupo de riesgo.

“Me informan que la mamá de Viviana Canosa está internada muy grave por covid, que los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre”, informó la periodista Alejandra Quevedo de C5N y Radio 10.

“Ella trataba de decir que se trataba de otra cosa, todos sabíamos que era covid pero ella nunca lo confirmó. Se sabía, posiblemente me lo vaya a negar en la cara”, indicó Quevedo, y agregó: “Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupos de riesgo. Yo digo no los vacunó, la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen”.