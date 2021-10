AFIP intima a los monotributistas que compran y venden criptomonedas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició una nueva etapa de inspección de operaciones en el mercado de compra y venta cripto e intimó a un inversor a “brindar información” sobre la transacción.

“Para verificar el cumplimiento dado a las condiciones legalmente previstas para la correcta categorización y permanencia en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de esta Administración Federal, se requiere (…) detalle de todas las operaciones realizadas con monedas digitales desde el período 09/2019 a la fecha”, describe la captura compartida por el usuario a través de redes sociales.

Esta inspección sobre el exchange local deriva de un convenio celebrado entre los organismos públicos, donde “pueden realizar un cruce de información y reconstruir la realidad económica, incluyendo pagos y cobros en cripto”.

De esta manera, AFIP podría realizar la exclusión de Monotributo o también una posible determinación de oficio en el impuesto a las Ganancias e IVA.

“La RG4614 de AFIP rige desde fines de 2019 y alcanza, por ejemplo, a proveedores de servicios de pago y a exchanges criptos. Pero solo empresas locales, por lo que si un exchange no esta en la Argentina, ese exchange no va a informar a la AFIP (por ejemplo, Binance). Hay otros exchange que también operan aca pero que tienen sede en el extranjero (y no en la Argentina) y sus operaciones estan radicadas en el extranjero, por lo tanto tampoco tienen el deber de informar aca”, explica Marcos Zocaro, tributarista experto en criptos.

¿Porqué AFIP tiene información sobre mis compras de criptomonedas?

Desde noviembre de 2019, mediante la Resolución 4614/2019 se obliga a las agencias de cambio del país a brindar información sobre los usuarios dentro de los cuales incluyen saldos en criptomonedas, cantidades de operaciones y movimientos acontecidos en las cuentas.

Sin embargo, el régimen de información sólo alcanza a exchanges de Argentina, es decir, aquellos que tengan un número de CUIT y estén inscriptos como contribuyentes. Por el contrario, si la casa de cambio digital no está radicada en el país, no tendría la obligación de cumplir con estos requisitos, como es el caso de Binance, Coinbase, entre otros.

Aún así, se dio a conocer que no todos los exchanges locales están informando su operatoria, por dos motivos: en primer lugar, el cumplimiento de ese regimen informativo es muy complejo desde el punto de vista operativo incluso; y, el segundo motivo, cumplir el regimen podría “ahuyentar clientes”. Por el momento, las intimaciones del regulador son solamente avisos, aunque esto podría cambiar.