Advierten que en el verano podría haber un rebrote de Covid-19

El Gobierno bonaerense puso en alarma a la comunidad y aseguró que podría haber un rebrote de COVID-19 en el verano. Así lo indicó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que los casos podrían aumentar en los próximos meses y pidió mantener las medidas de prevención.

“Puede haber una ola, sobre todo porque empieza a hacer mucho calor, hay aire acondicionado en lugares cerrados por lo que hay que ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados”– explicó el funcionario provincial.-

En tanto, Kreplak también afirmó que debería haber “un debate social” respecto de restringir la circulación de las personas no vacunadas contra el virus: “Es una discusión que debemos darnos, no solo sanitaria, sino que debe atravesar a la sociedad en general y yo lo haría ahora para llegar preparados (ante la posibilidad de otro ola) y creo que la discusión es si se pone o no en riesgo a los demás”, dijo, y agregó que “hay que discutirlo, hay que lograr concientizar, mucha gente no se vacunó y no porque esté en contra de las vacunas sino porque está esperando y no deseamos que llegue demasiado tarde (a la inoculación) y después se tenga que arrepentir”.

En ese sentido, Kreplak comentó que “en el mundo hay experiencias donde no se puede ir a trabajar, no se puede ir a estudiar, al cine, al teatro o a espectáculos deportivos si no se está vacunado. Yo no tengo nada para decir de la Argentina, creo que es un debate social que excede el ámbito del Ministerio de Salud”.

Respecto a la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, detalló que hace más o menos seis semanas que los casos suben y bajan y que se continúa “monitoreando la situación”: “En la provincia tuvimos unos 350 casos por día promedio semanal y ahora estamos en 460, es decir ascendió un poquito, por lo que seguimos testeando”, precisó.