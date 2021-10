Advierten de intentos de fraude con supuesto trámite de la tercera dosis contra el Covid-19

Se alerta a la población que personas inescrupulosas se estarían haciendo pasar por funcionarios de instituciones de Salud para robar información con el pretexto de aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En las últimas horas, numerosos usuarios de distintas ciudades bonaerenses han hecho circular una advertencia de cuidado por medio de WhatsApp, en la que hacen la denuncia de posibles fraudes, por lo que les advierten que no entreguen información personal para acceder a la vacunación de los adultos mayores.

“OJO me acaban de llamar del Minsalud para supuestamente agendarme la dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, ruc, etc. Después me pide que les dé un código que me mandaron por SMS (para hackear el whatsapp) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. ¡Así están hackeando!! Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc.! Estén alertas, me compartieron esta modalidad de robo”, indica el mensaje.

Se reitera la recomendación de no suministrar ningún tipo de dato personal a este tipo de mensajes y/o cualquier otro cuyos objetivos es robar datos para cometer estafas y/o fraudes