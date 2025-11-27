Joven de 16 confesó haber asesinado a su novio y está prófuga: la buscan desesperadamente y hay recompensa

Una joven de 16 años es buscada intensamente por la policía luego de ser acusada de asesinar a su novio, un joven de 20 años, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada. El crimen ocurrió en la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en la esquina de Lituania y Ceferino Namuncurá.

Confesión y fuga tras el crimen

La acusada, cuyas iniciales son M.N.N., confesó el crimen a la madre de la víctima durante una llamada telefónica. En la conversación, admitió: “Me peleé y lo apuñalé”, lo que fue confirmado por Macarena, hermana de la víctima, quien mencionó que su madre preguntó: “¿Qué le hiciste?”, pero no obtuvo respuesta ya que la adolescente cortó la llamada.

Las circunstancias del ataque

Según las autoridades, el joven, Santiago Nahuel López Monte, presentaba dos cortes profundos: uno debajo de la tetilla izquierda y otro más abajo. Aunque la adolescente había llamado al 911 afirmando que su novio se había lastimado al saltar la reja de la casa, los médicos del SAME confirmaron que las heridas eran resultado de un ataque con arma blanca.

Operativo de búsqueda en marcha

Actualmente, la policía de Seguridad y de Investigaciones de la Policía Bonaerense se encuentra llevando a cabo un operativo para dar con el paradero de la joven, quien continúa prófuga. La investigación está a cargo de la Fiscalía 8 de Lanús, liderada por el fiscal Oscar Maidana, quien ordenó la realización de la autopsia y la búsqueda de posibles motivaciones detrás del crimen.

Recompensa ofrecida por la familia

Franco, hermano de Santiago, publicó en sus redes sociales: “Se busca paradero de N.N., asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se ofrece recompensa”, resaltando la urgencia de encontrar a la joven.