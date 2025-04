¡Adiós al finde XL de Semana Santa! Y ahora… ¿cuándo es el próximo feriado?

El feriado extra largo de Semana Santa está llegando a su fin y muchas personas ya están mirando el almanaque para saber cuándo volverán a descansar.

En este contexto, el próximo feriado nacional será el miércoles 1° de mayo, por el Día del Trabajador. Pero…

¿Qué pasa con el viernes 2 de mayo? ¿Se arma otro finde largo?

Viernes 2 de mayo: ¿Feriado o no?

El viernes 2 de mayo NO es feriado nacional, pero sí es un día no laborable con fines turísticos.

¿Y qué significa esto?

La decisión de trabajar o no ese día queda en manos del empleador.

Algunas empresas pueden dar el día libre… ¡y otras no!

Para quienes puedan tomarse ese viernes, se viene otro mini finde XXL ideal para escapadas o descanso en casa

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

📌 Feriado nacional

🔹 Establecido por ley

🔹 Suspensión de actividades obligatoria

🔹 Pago doble si se trabaja

📌 Día no laborable

🔸 No es obligatorio

🔸 Lo define cada empleador

🔸 No hay pago doble (a menos que el empleador lo decida)

Así que ya sabés: el próximo feriado es el 1° de mayo, y si tenés la suerte de que te den libre el viernes 2… ¡preparate para otro finde largo