Adiós a las valijas anónimas: ¿Cómo es el nuevo registro obligatorio de equipaje en micros de larga distancia?

El sistema de transporte de larga distancia en Argentina atraviesa una transformación histórica en su normativa de seguridad y control. A través de la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes 13 de enero de 2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó el Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas. Esta medida cambia definitivamente la forma en que los pasajeros despachan sus pertenencias, eliminando el histórico sistema de fajas físicas predeterminadas por el Estado.

En qué consiste el nuevo sistema de registro

La normativa establece que, a partir de ahora, todo equipaje despachado en la bodega de un micro de larga distancia debe estar identificado y registrado de manera inequívoca a nombre del pasajero. El objetivo central es garantizar la trazabilidad total de los bultos, permitiendo que cada valija esté vinculada digital o documentalmente con la persona que viaja, reforzando la seguridad y reduciendo los riesgos de robos o confusiones.

A diferencia del esquema anterior, donde el Estado imponía el diseño de los marbetes, ahora las empresas de transporte tienen libertad para elegir la tecnología que utilizarán, siempre que aseguren la inviolabilidad y seguridad del sistema.

Métodos de identificación permitidos

Las empresas podrán optar por diferentes mecanismos para cumplir con la ley, entre los que se destacan:

Códigos QR o electrónicos: Escaneables al momento del ascenso y descenso para un control digital instantáneo.

Escaneables al momento del ascenso y descenso para un control digital instantáneo. Impresión en el boleto: Códigos de barras o alfanuméricos impresos directamente en el pasaje físico o digital del usuario.

Códigos de barras o alfanuméricos impresos directamente en el pasaje físico o digital del usuario. Sistemas de Ticketing: Registros digitales integrados que vinculan el número de bulto con el DNI del pasajero en la base de datos de la empresa.

Registros digitales integrados que vinculan el número de bulto con el DNI del pasajero en la base de datos de la empresa. Etiquetas personalizadas: Marbetes propios generados por la transportista con datos del titular en tiempo real.

Plazos de implementación y sanciones

Aunque la resolución ya entró en vigencia con su publicación, se estableció un plazo de 60 días corridos (hasta marzo de 2026) para que las operadoras de servicios interjurisdiccionales adapten sus sistemas y procesos.

Un dato crítico para los viajeros es que, una vez cumplido este período de transición, no se permitirá el ingreso de equipaje sin identificación al micro. En caso de que un pasajero intente viajar con bultos no registrados, la empresa tiene la facultad de rechazar el despacho. Más importante aún: el usuario perderá cualquier derecho a compensación o reclamo posterior si accede a viajar con equipaje no vinculado formalmente a su nombre.

Qué pasa con las encomiendas y los viajes internacionales

El nuevo régimen no solo afecta a los turistas, sino también al transporte de carga liviana:

Encomiendas: Ya no es obligatorio el uso de las tradicionales fajas físicas estatales. Podrán identificarse mediante códigos o registros digitales, siempre que se garantice el control y seguimiento.

Ya no es obligatorio el uso de las tradicionales fajas físicas estatales. Podrán identificarse mediante códigos o registros digitales, siempre que se garantice el control y seguimiento. Servicios Internacionales: Para los viajes a países limítrofes, los sistemas elegidos deben ser interoperables. Esto significa que la tecnología debe permitir la fiscalización en fronteras y ser compatible con los estándares de la región para no demorar los trámites aduaneros.

Recomendaciones clave para tu próximo viaje

Para evitar inconvenientes, especialmente durante los meses de enero y febrero de 2026 mientras las empresas ajustan sus métodos, te recomendamos: