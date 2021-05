Acusaron de racista a la influencer Paulina Cocina por llamar “coreanito” al zapallo anco

Paulina Cocina fue acusada de racista luego de decir que en provincias del interior del país llaman “coreanito” al zapallo anco y pidiera que se adoptara el término. Luego se retractó en un video.

Carolina Cuga – socióloga de 44 años – pero más conocida en redes como Paulina Cocina, decidió instar a sus seguidores a que le digan “coreanito” al zapallo porque así se le dice en 12 provincias de Argentina.

Sin embargo, no logró adhesiones de forma unánime con la campaña. Una seguidora le dedicó un extenso posteo en Instagram para indicarle por qué es racista el accionar que tuvo: “Tenés una plataforma con 2 millones y medio de personas, ¿y eso querés hacer llegar? ¿Qué te enteraste que al zapallo le dicen “coreanito”? Argentina es un país cargado de racismo y NO necesitamos más”, indicó la usuaria.

Por su parte, Paulina cocina decidió suspender su campaña de llamar “coreanito” al zapallo anco por el descargo de algunos usuarios y realizó un video en el que detalló por qué lo hacía: “Vengo a suspender la ‘causa coreanito’ y voy a explicarles por qué. En el transcurso de la mañana recibí mensajes y pude leer que hay gente que se sintió ofendida o que le parece mal esto del ‘coreanito’, porque es un gentilicio de Corea, remite a la comunidad asiática“, explicó.

Tuvo que salir a pedir disculpas por lo de coreanito ajaj no puede ser. Te quiero mucho Paulina. pic.twitter.com/ysQXxpTiuh — Fabipa (@fabipa90) May 27, 2021

“Me cuesta un poco verlo pero también pienso que no siendo yo una persona racializada. Pero el hecho de que me cueste no es excusa suficiente para decir: ‘Ah bueno, entonces no me importa’. Y me importa. Entonces, decido suspender. Creo que nadie piensa que está hecho con una mala intención”, sentenció.