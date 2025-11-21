Actualizan los requisitos para acceder a Cuenta DNI del Banco Provincia

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ha cobrado popularidad en Argentina gracias a su facilidad de uso, que permite a los usuarios realizar transacciones financieras desde su celular de manera rápida y segura. Además, ofrece numerosas promociones y descuentos exclusivos, lo que la convierte en una opción atractiva para muchos.

¿Cuáles son las ventajas de usar Cuenta DNI?

La Cuenta DNI es una aplicación que facilita el acceso a una cuenta bancaria gratuita para quienes son mayores de 18 años. Permite realizar varias operaciones sin necesidad de visitar una sucursal.

Enviar y recibir dinero.

Pagar en comercios.

Recargar la SUBE o el celular.

Acceder a beneficios exclusivos.

Además, no tiene costo de mantenimiento, lo que es un factor decisivo para muchos usuarios que buscan ahorrar en sus gastos financieros.

¿Quiénes pueden acceder a Cuenta DNI?

Cualquier persona mayor de 13 años que resida en Argentina puede acceder, independientemente de si son o no clientes del Banco Provincia.

No se requiere un trabajo formal o ingresos demostrables.

Está diseñada solo para personas físicas, excluyendo a empresas o comercios.

Los menores de entre 13 y 17 años pueden usar la Cuenta DNI Adolescente, siempre bajo la autorización de un adulto responsable.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para activar Cuenta DNI?

Los usuarios que hayan cambiado o extraviado su celular deben actualizar sus datos biométricos para volver a acceder a su cuenta. Este procedimiento incluye fotocopias del frente y dorso del Documento Nacional de Identidad (DNI). Si el DNI se encuentra vencido o en trámite, no será posible recuperar la cuenta.

Los requisitos para activar la Cuenta DNI son:

Tener un DNI argentino vigente .

. Ser mayor de 13 años.

Disponer de un celular con cámara y conexión a internet.

Bajar la app gratuita “Cuenta DNI” desde Google Play o App Store.

desde Google Play o App Store. Completar un registro digital que implica: escaneo del DNI (ambos lados), validación facial (selfie) y carga de datos personales.

Todo este proceso se realiza de manera 100% digital, sin necesidad de presentarse en la entidad bancaria.