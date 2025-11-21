Actualizan los requisitos para acceder a Cuenta DNI del Banco Provincia

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ha cobrado popularidad en Argentina gracias a su facilidad de uso, que permite a los usuarios realizar transacciones financieras desde su celular de manera rápida y segura. Además, ofrece numerosas promociones y descuentos exclusivos, lo que la convierte en una opción atractiva para muchos.
¿Cuáles son las ventajas de usar Cuenta DNI?
La Cuenta DNI es una aplicación que facilita el acceso a una cuenta bancaria gratuita para quienes son mayores de 18 años. Permite realizar varias operaciones sin necesidad de visitar una sucursal.
- Enviar y recibir dinero.
- Pagar en comercios.
- Recargar la SUBE o el celular.
- Acceder a beneficios exclusivos.
Además, no tiene costo de mantenimiento, lo que es un factor decisivo para muchos usuarios que buscan ahorrar en sus gastos financieros.
¿Quiénes pueden acceder a Cuenta DNI?
- Cualquier persona mayor de 13 años que resida en Argentina puede acceder, independientemente de si son o no clientes del Banco Provincia.
- No se requiere un trabajo formal o ingresos demostrables.
- Está diseñada solo para personas físicas, excluyendo a empresas o comercios.
Los menores de entre 13 y 17 años pueden usar la Cuenta DNI Adolescente, siempre bajo la autorización de un adulto responsable.
¿Cuáles son los nuevos requisitos para activar Cuenta DNI?
Los usuarios que hayan cambiado o extraviado su celular deben actualizar sus datos biométricos para volver a acceder a su cuenta. Este procedimiento incluye fotocopias del frente y dorso del Documento Nacional de Identidad (DNI). Si el DNI se encuentra vencido o en trámite, no será posible recuperar la cuenta.
Los requisitos para activar la Cuenta DNI son:
- Tener un DNI argentino vigente.
- Ser mayor de 13 años.
- Disponer de un celular con cámara y conexión a internet.
- Bajar la app gratuita “Cuenta DNI” desde Google Play o App Store.
- Completar un registro digital que implica: escaneo del DNI (ambos lados), validación facial (selfie) y carga de datos personales.
Todo este proceso se realiza de manera 100% digital, sin necesidad de presentarse en la entidad bancaria.