Activar chip Tuenti – Guía Paso a Paso

Tuenti es una empresa de telefonía, relativamente, nueva en Argentina en el mercado donde presta sus servicios a comparación de su competencia como, por ejemplo: Claro o Personal.

En este artículo, te ayudaremos con una excelente guía paso a paso como activar chip Tuenti en minutos y sencillos pasos. Lee con atención y aprende a cómo hacerlo.

Requisitos para activar chip Tuenti

Los requisitos para activar chip Tuenti son los siguientes:

Tener chip Tuenti (Prepago o Abono, da igual)

DNI (Documento de Identidad Argentino)

Celular.

¿Cómo activar mi chip Tuenti? Guía Paso a Paso

No caben dudas que, los pasos para activar chip Tuenti rápido y sencillo, lo puede realizar cualquier persona siguiendo estos pasos:

Introduce el CHIP en la ranura correcta. Verifica que sea del tamaño que tu móvil ofrece (Tamaño chip normal, microchip o nanochip) Prende el celular y marca al *999# Al instante, el Asistente Virtual de Tuenti te solicitará algunos datos y te realizará preguntas de seguridad como, por ejemplo: Introduce tu DNI, Genero, Fecha de Nacimiento, entre otros. Si has contestado todo bien, se cortará la señal automáticamente.

¿Cómo configurar el APN de Tuenti? Guía Paso a Paso

Si no sabes que es el APN de Tuenti se trata de Nombre Punto de Acceso. Por lo general, este aparado, se activa de manera automático en el dispositivo. Por lo contrario, si tienes algún inconveniente te recomendamos seguir estos pasos:

Envía un mensaje (línea gratuita) al 215213 seguido con la palabra “CONFIGURAR” (Con las mayúsculas incluidas). A la brevedad, recibirás un mensaje de texto y tendrás que tocar en “Instalar”. Por lo general, suele solicitar una clave, si este es tu casa introduce la contraseña “1234” Por último, ve a “Ajustes” > Redes Móviles > Verifica todas las conexiones de datos.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de activar mi chip Tuenti

No puedo activar mi chip Tuenti ¿Qué hago?

Si no puedes activar chip Tuenti puede que este fallado de fabrica o bien, el chip, no es acorde al tamaño de la SIM de tu teléfono.

Te recomendamos llamar al servicio de atención al cliente de Tuenti si el problema sigue, marcando al 2201.

¿Puedo activar el chip sin DNI?

No, no se puede activar chip sin DNI ya que la compañía debe verificar tu identidad.

¿Puedo activar chip Tuenti online?

Si, se puede activar chip Tuenti Online a través de este link.

¿Puedo activar el chip con Pasaporte?

Si, el pasaporte incluye el N.º de DNI del usuario, por ende, servirá para verificar su identidad.