Activar chip Movistar – Guía Paso a Paso

Movistar es una compañía multinacional de telefonía e internet, presta servicio en muchos países como, por ejemplo: Argentina, México, Uruguay, España, entre otros.

Al tener tantos clientes, muchos de ellos, no saben como activar chip movistar en sencillos pasos. Por esta razón, en este artículo, te mostraremos una guía paso a paso de como debes hacerlo y cuáles son los requisitos.

¿Por qué es necesario activar un chip?

En primer lugar, seguramente, te preguntarás, ¿Por qué es necesario activar un chip? Bien, al hacerlo, en caso de ser abonado, Movistar podrás saber cual fue la fecha y hora exacta del alta de línea y saber cual es la fecha de facturación de servicio.

Por otro lado, al activar el chip, tu línea estará dada de alta y cualquier persona podrás llamarte a tu número única o enviarte mensajes.

Requisitos para activar chip Movistar

Los requisitos para activar chip movistar son:

Teléfono.

DNI (Documento de Identidad) a mano.

CHIP (Prepago o Abono)

¿Cómo activar chip movistar Argentina Prepago? Guía Paso a Paso

Si no sabes como activar chip movistar Argentina Prepago debes hacer los siguientes pasos:

Agarra el CHIP Movistar e introdúcelo en la ranura correcta. Prende el teléfono. Aguarda hasta que se conecte a la Red de Movistar. La red reconocerá tu dispositivo, te enviará instrucciones. Completarás. Una vez finalizado las instrucciones, te enviarán un mensaje de confirmación. ¡Listo! Tu línea está dada de alta.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de Activar chip Movistar

¿Se puede activar un chip inactivo?

Si se puede, debes hacer los mismos pasos que activando un chip nuevo de movistar.

¿Qué pasa si no me llega el SMS?

Si no llega el SMS confirmación Movistar debes comunicarte con ellos a través de 0800-333-9000 (Teléfono Fijo) o *9000 desde móvil.