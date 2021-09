Activar chip Claro – Guía Paso a Paso

Claro AR es una de las compañías de telefonía más prestigiosa de Argentina. Ofrece servicio a lo largo y ancho del territorio del país hasta lugares donde, muchos de sus competidores, no llegan.

Por esta razón, muchos argentinos, confianza y eligen su servicio antes que otro. Muchos de ellos, no saben cómo activar chip claro o como configurar el chip 4G claro. Si eres uno de ellos, no te preocupes más. En este artículo, te ayudaremos a evacuar todas tus dudas.

¿Por qué es importante activar un chip?

Seguramente, antes de ver este artículo, te hayas preguntado: ¿Cuál es importancia de activar un chip? En primer lugar y, el más importante, al dar de alta tu chip de la compañía, la línea telefónica se activa.

Y, ¿Qué queremos decir con esto? Tus amigos, familiares y compañeros ya podrán marcar a ese número y comunicarte contigo. De lo contrario, al no activarlo, saldrá que, línea marcada, esta fuera de servicio o inactiva.

Por otro lado, si tienes un abono Claro, al activar el chip la empresa podrá llevar un control desde el día que se activo para poder facturarte el mes. Por ende, es muy importante activar chip claro en Argentina.

Requisitos para activar chip Claro

Los requisitos para activar chip claro son sencillos, estos son:

DNI (Documento de Identidad).

Teléfono.

Tener a disposición el chip claro (ya sea prepago o abono).

¿Cómo activar mi chip Claro? Guía Paso a Paso

Para activar chip claro prepago desde tu hogar debes seguir estos pasos:

1. Coloca el CHIP en tu celular.

2. Una vez dentro, prendé el dispositivo.

3. Marca al siguiente número *234#, perteneciente a Claro AR.

4. Te solicitarán que marques tu género, número de DNI y responder bien una serie de preguntas de seguridad sobre tu persona.

5. Una vez realizado este paso, en caso de no tener errores, la llamada se cortará automáticamente y te llegará un mensaje de texto de Claro dándote las bienvenidas.

¿Cómo configurar el 4g de Claro? Guía Paso a Paso

Si tienes un chip claro 4G para configurar y no sabes como hacerlo, a continuación, te daremos las indicaciones que necesitas.

1. Comunícate a línea de Claro marcando al *746#.

2. Sigue las instrucciones de la Asistente Virtual.

3. Una vez terminada la llamada, tu línea estará dada de alta.

4. Para activar la red 4G y navegar a máxima velocidad debes dirigirte a “Ajustes del dispositivo”.

5. Ve a “Redes Móviles” > Redes > Selecciona 4G.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de activar chip Claro

No puedo activar mi chip claro ¿Qué hago?

Si no puedes activar el chip claro en tu celular puede ser por varios motivos:

· No has introducido el chip en la ranura correcta.

· Debes acortar el chip. Puede ser que, tu teléfono, solamente acepte microchip o nanochip.

· Eres menor de 18 años. Por ende, necesitas la autorización de tus padres.

· Posee más de 5 líneas prepagas a tu nombre. Según la regulación de la empresa, cuando una persona posee más de +5, debe activarse presencialmente en una de sus oficinas.

¿Cómo contactar a atención al cliente Claro?

Si deseas contactar al servicio de atención al cliente de Claro debes marcar al *611.

¿A qué número llamar para activar chip Claro?

El número para activar chip claro es *234#. Más arriba, te explicamos como activarlo paso a paso. ¡No te lo pierdas! Es simple.