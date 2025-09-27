Accidente en Ruta 29: Cuatro heridos tras impactante vuelco cerca de General Belgrano

Francisco Díaz
vuelco ruta 29

Este sábado por la mañana, un automóvil Renault Logan despistó, volcó e impactó contra un árbol en el kilómetro 88 de la Ruta Provincial N° 29, dentro del partido de General Belgrano.

En el vehículo viajaban cuatro hombres oriundos de Avellaneda, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente” para recibir atención médica.

¿Volvió el cepo? Qué cambió y cómo te afecta para comprar dólares
Mirá también:

¿Volvió el cepo? Qué cambió y cómo te afecta para comprar dólares

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de emergencias. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

La Ayudantía Fiscal de General Belgrano tomó intervención en el caso.

Alerta por vientos huracanados y lluvias intensas en varios municipios bonaerenses
Mirá también:

Alerta por vientos huracanados y lluvias intensas en varios municipios bonaerenses
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Bloqueo dólares
¿Volvió el cepo? Qué cambió y cómo te afecta para comprar dólares
Sociedad
Dólar oficial sube $5 y JP Morgan anticipa elecciones clave para el mercado cambiario
BCRA endurece el cepo: nuevo límite de 90 días para operar dólar tras compra en bancos
Nacionales Sociedad
TORMENTA
Alerta por vientos huracanados y lluvias intensas en varios municipios bonaerenses
Provincia
Clima tormentas lluvia
Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires para el viernes y sábado
Provincia
vup
Elecciones 2025: En octubre se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel
Nacionales
IMG 20250927 104422 (1280 x 1097 píxel)
Quién es “Pequeño J”, el capo narco detrás del triple crimen en Florencio Varela
Nacionales
Temporal en Mendoza dejó una víctima y caos tras caída de árbol sobre un auto en Maipú
Temporal trágico en Mendoza: una mujer perdió la vida al ser aplastada por un árbol que cayó sobre su auto
Nacionales

Más leídas