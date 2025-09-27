Accidente en Ruta 29: Cuatro heridos tras impactante vuelco cerca de General Belgrano

Este sábado por la mañana, un automóvil Renault Logan despistó, volcó e impactó contra un árbol en el kilómetro 88 de la Ruta Provincial N° 29, dentro del partido de General Belgrano.

En el vehículo viajaban cuatro hombres oriundos de Avellaneda, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente” para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de emergencias. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

La Ayudantía Fiscal de General Belgrano tomó intervención en el caso.