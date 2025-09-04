Accidente en Ruta 205: Volcó un camión cargado con huevos en Lobos

Un camión cargado con huevos de gallina volcó este jueves en la Ruta Nacional 205, en jurisdicción del distrito bonaerense de Lobos, generando un importante despliegue de bomberos y personal de seguridad vial.

El vehículo había partido desde un establecimiento ubicado sobre la Ruta 30 y circulaba en sentido Roque Pérez–Lobos cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control y terminó volcando.

El conductor del camión logró salir por sus propios medios y fue asistido por los Bomberos Voluntarios del destacamento N°1 de Salvador María, quienes lo trasladaron a un hospital de la zona. Afortunadamente, no presentaba heridas de consideración.

Tras el accidente, la Ruta 205 permaneció cortada durante el operativo de limpieza llevado adelante por los bomberos, quienes trabajaron intensamente para retirar los restos de la mercadería derramada y garantizar la seguridad vial.