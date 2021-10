Aberrante: Cuatro personas de Chascomús abusaron de un joven de Ranchos

En las últimas horas, la localidad de Ranchos permaneció consternada al conocerse que un joven de 18 años de la ciudad había sido víctima de un robo por parte de otros cuatros jóvenes oriundos de Chascomús, quienes no conforme con reducirlo, sometieron al joven ranchero a una violación.

Este martes, el Comisario Inspector Patricio Caballero, Jefe de la Jefatura de Policía y Seguridad Comunal de General Paz, dialogó en los medios Tiempo de Radio (Libres del Sur FM 90.1 Mhz de Chascomús) en Ranchos con La Palabra FM 90.7 Mhz, y LV FM 90.1 Mhz de Loma Verde, dando apreciaciones sobre el aberrante hecho sufrido por el joven precisamente en la noche del domingo.

El funcionario policial, que no dio detalles del caso por respeto a la víctima y su familia, sostuvo que “los autores principales están detenidos, un menor y un mayor de edad oriundos de Chascomús. El resto está en manos de la Fiscalía”.

“Ahora hay que respetar a la familia y la victima…” indicó Caballero y agregó: “En lo particular me siento dolido por lo ocurrido, que haya detenidos no me alivia. Yo tendría que estar acostumbrado a tratar estos casos, pero con 25 años de servicio no lo estoy”.

A raíz del conocimiento del tema hizo énfasis en que “la gente que no publique barbaridades, un poco de respeto”. Seguidamente destacó que la víctima pudo pedir auxilio a un patrullero que recorría la zona y los autores fueron detenidos de inmediato.