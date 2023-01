Un jubilado puso una rotisería y no vendía nada hasta que una clienta lo hizo viral

Don Víctor Gutiérrez tiene 67 años y después de jubilarse montó un pequeño negocio de comidas y esta misma semana pasó de no vender nada a no dar abasto con los pedidos.

Todo comenzó en Twitter a partir de un mensaje que publicó una clienta y que intentó ser un llamado a la solidaridad de los vecinos de la zona.

"Hay un abuelito en la calle Entre Ríos y 9 de Julio que tiene una rotisería y no vende nada. Háganse el favor y cómprenle: medio metro de sándwich de milanesa por $2000″, escribió Mariana (@MariSoriano), y desató un aluvión imparable de reacciones y comentarios.

Hay un abuelito en la calle Entre Ríos y 9 de Julio que tiene una rotisería y no vende nada 😞 Háganse el favor y comprenle, medio metro de sánguche de milanesa por $2000 pic.twitter.com/jAD6cpy6gS — Mariana💚 (@MariSoriano5) January 3, 2023

El jubilado contó que antes tenía un restaurant y se fundió y desde hace un tiempo comenzó a vender únicamente sándwiches de milanesa, pero “Vendía de vez en cuando. Uno por día, ponele no más", explicó.

Tras la viralización de la publicación, no puede creer el éxito que está teniendo, "hoy me encargaron 50 y tuve que poner tope porque no doy abasto. Estoy muy agradecido por tener trabajo y por las muestras de cariño que me envían”

Sobre el sándwich de milanesa más famoso del momento contó que tiene mide medio metro y "es bien completo, viste. Y todo caserito, eh". Me ocupo hasta de amasar el pan”, explicó Don Víctor o el “abuelito”, como lo apodaron en redes tras convertirse en un fenómeno viral por estas horas.

Al momento, la publicación que disparó su popularidad tenía más de 4.6 millones de reproducciones, 10 mil retuits y 82 mil likes. El emprendimiento de Don Víctor se encuentra en la localidad de Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén.