Abel Pintos emocionado con la actuación de Magdalena Cullen en La Voz Argentina

Anoche en La Voz Argentina, fue el turno del equipo de Mau y Ricky para los playoffs, donde el jurado debía eliminar a dos de sus integrantes. En los ensayos los acompañó Abel Pintos para guiar a los participantes antes de subir al escenario, pero nadie se esperaba que una joven talentosa haría emocionar al coach.

Magdalena Cullen en La Voz Argentina

Magdalena Cullen emocionó a Abel Pintos

Magdalena Cullen practicaba el tema “Muchacha ojos de papel” de Luis Alberto Spinetta y se pudo ver a Abel Pintos totalmente emocionado y con los ojos llorosos. Al finalizar la canción Ricky señaló: “La manera en la que conmovió a Abel me confirma a mí que lo que vemos en ella es algo real”.

La joven artista por su parte dijo: “Mientras estaba cantando no me di cuenta, pero cuando terminé, los vi. Abel estaba llorando, y Mau y Ricky también. Ver que se había generado eso es muy fuerte”.

En el mismo momento Abel Pintos dijo: “Hacía mucho, mucho tiempo que no me pasaba emocionarme escuchando algo ¿sabés? Fue como una cag…a palos, realmente un recurso atrás del otro, y atrás del otro… Todo era perfecto, una sutileza. Te súper felicito, te agradezco profundamente”.

Mau, también dijo unas emotivas palabras a Cullen: “No sé si te habrás dado cuenta de lo poderoso que es cuando cantas, cuando tú cantas suceden cambios y suceden cosas”.

Magdalena Cullen en los ensayos de La Voz Argentina

El momento del show

Finalmente, Magdalena tuvo que cantar en el estudio frente a todos los coachs, que también la ovacionaron. “Espectacular, primero felicitar a los chicos porque tanto la canción anterior como ésta, muy acertada, muy para vos, pero además lo lindo que resolves estas canciones que todos tenemos tan escuchadas y que son de gente tan grosa, es difícil. La verdad es que sos increíble, no tenes techo”, dijo Soledad Pastorutti.

Ricardo Montaner expresó: “Respecto a tu interpretación, yo quiero que te imagines que hay una banca larga en la que estamos todos los artistas que ya tenemos años en la profesión y de repente, esa banca está llena. Pero todos hacemos un lugarcito, nos arrimamos y te abrimos un lugarcito para que te sientes tú”.

Ricky, volvió a recordar los ensayos y señaló: “Eso fue hermoso, ver a Abel emocionarse de la manera que lo hizo, o sea lloró y nos pidió disculpas, decía: ´Perdón, no puedo parar´. Yo siento que hay mucha gente sintiendo esto en este momento y tú tienes algo tan especial en tu manera de interpretar que tú todavía no te has enterado. Termina la canción y tú estas ahí parada con tu risita nerviosa, pero lo que acaba de pasar y lo que pasó en el ensayo es espiritual”, cerró.

En la decisión de los hermanos Montaner para las próximas instancias quedaron seleccionados: Magdalena, Luz, Lautaro, Marcos, Camila y Facundo, quedando eliminadas Melanie y Solange.

Mira el video