Después de una larga espera, Juan Martín Del potro vuelve a las canchas. Su aparición será en la tarde de hoy en el Argentina Open 2022, donde jugará como invitado frente a Federico Delbonis por la primera ronda. ¿A qué hora juega?

Federico Delbonis y Juan Martín Del Potro en Argentina Open 2022

Tras sus declaraciones en conferencia de prensa el sábado pasado, Del Potro anunció que “tal vez sea más una despedida que una vuelta”, por lo que este podría ser su último encuentro como tenista profesional.

Sobre el partido de hoy, el tenista de Tandil también opinó: “Voy a jugar y no veo la hora de entrar en la cancha el martes. Lo que estoy viviendo es para lo que me operé la última vez (…) No podía pedir otro rival que no sea Fede, juntos compartimos los días más felices”, dijo en relación a su próximo rival.

Cómo ver el Argentina Open 2022

Todos los partidos de singles y de dobles del Argentina Open 2022 son televisados en su totalidad por el canal TyC Sports. Si no cuentas con un servicio de televisión por cable, lo podés ver vía streaming en vivo en TyC Sports Play.

Otras opciones: a través de las aplicaciones y/o páginas web de cualquiera de los sistemas de cable y televisión satelital, utilizando la cuenta personal que cada usuario disponga.

Juan Martín del Potro en Argentina Open 2022

¿A qué hora juega Del Potro hoy?

A continuación los horarios de los partidos de hoy martes 8 de febrero de 2022:

En el court Guillermo Vilas

13.30 horas : Jaume Munar – Tomás Martín Etcheverry

: Jaume Munar – Tomás Martín Etcheverry A continuación : Sebastián Báez – Holger Rune

: Sebastián Báez – Holger Rune No antes de las 18.30 horas: Juan Ignacio Londero – Pablo Andújar

Juan Ignacio Londero – Pablo Andújar A continuación (cerca de las 20 horas): Juan Martín Del Potro – Federico Delbonis

En la Cancha 2