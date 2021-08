A partir de mañana los bares y restaurantes deberán cerrar a las 3 de la mañana en toda la provincia

El gobierno bonaerense anunció este martes que desde mañana regirá un horario de cierre obligatorio para las actividades nocturnas, con tope a las 3 de la mañana.

Lo anticipó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica, que compartió con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

El funcionario adelantó que mañana será emitida una resolución que contendrá esa disposición. “En el decreto nacional no se pone ninguna restricción horaria a las actividades. Delega la competencia en las distintas provincias. Por pedido de los intendentes, a los cuales se les hace muy difícil durante la madrugada fiscalizar y hacer cumplir los protocolos, estamos estableciendo a partir de mañana esta medida”, dijo Bianco.

Indicó que “a las 3 de la mañana” cerrarán todas las actividades vinculadas a la nocturnidad en toda la provincia de Buenos Aires”.

“Eso no obsta que algún distrito en particular quiera hacer una extensión de ese horario. Lo va a tener que solicitar con el procedimiento que ya tenemos establecido desde el año pasado. Va a tener que presentar un protocolo explicando cómo va a fiscalizar después de las 3 de la mañana las actividades en los distintos espacios que pueden estar abiertos, básicamente los bares, porque restaurantes a esa hora ya no están funcionando”, agregó.

El pedido, en caso de existir, será analizado con “expertos y funcionarios del Ministerio de Salud”, precisó.