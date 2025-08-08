A partir de hoy, ¿cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en agosto de 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha comenzado hoy, 8 de agosto de 2025, la acreditación de haberes para beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). Este mes, además del monto mensual regular, aquellos que perciban PNC recibirán un bono extraordinario de $70.000.

¿Cómo se organiza el calendario de pagos de agosto 2025?

Los pagos se efectúan de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los beneficiarios pueden consultar su esquema de pagos de forma personalizada a través de la plataforma Mi ANSES, donde también pueden verificar el lugar de cobro asignado y el estado de su beneficio.

A continuación, se presenta el calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas:

Montos de las Pensiones No Contributivas en agosto 2025

Madres de siete hijos o más: $384,305.37 (incluye el bono extraordinario).

(incluye el bono extraordinario). Personas con discapacidad o mayores sin cobertura previsional: $290,013.76 (estructura: $220,013.76 + bono de $70,000).

¿Qué requisitos son necesarios para acceder a las PNC?

ANSES establece distintos grupos elegibles para las PNC, cada uno con condiciones específicas. A continuación, se detallan los principales requisitos:

Personas con discapacidad:

Incapacidad del 66 % o más, certificada mediante CMO.

Nacionalidad argentina o residencia legal mínima de 5 años.

Ingreso familiar menor a cuatro jubilaciones mínimas.

No percibir otras pensiones.

Madres de siete hijos o más:

Ciudadanía argentina o 15 años de residencia si es extranjera.

Contar con siete hijos biológicos o adoptivos.

No recibir otra prestación previsional.

Estar en situación económica vulnerable.

Adultos mayores sin cobertura:

Tener 70 años o más.

No contar con pensión ni ingresos suficientes.

No poseer bienes registrables.

Residencia de 40 años si es extranjero.

Obligaciones de los beneficiarios:

Actualizar la información personal en ANSES.

No ausentarse del país por más de 90 días sin justificación.

Presentar la documentación correspondiente.

¿Cuánto aumentan jubilaciones y pensiones en agosto 2025?

Las jubilaciones y pensiones experimentan un incremento del 1.6% este mes, basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, conforme al Decreto 274/24. Esta nueva modalidad de actualización se establece de manera mensual, reemplazando el sistema anterior de aumentos trimestrales.

Calendario completo de pagos por prestación y terminación de DNI

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario es el siguiente:

Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3: 13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8

Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario es el siguiente:

Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

Otros pagos relevantes incluyen: