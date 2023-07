A horas de perderlo, apareció el ganador del Telekino ¡Se llevó $500 millones!

Faltando tan sólo horas para que se cumpla el plazo máximo para cobrar el premio, apareció el afortunado que ganó 500 millones en el Telekino.

La persona pudo identificarse con el cartón ganador en Loteria de la Provincia y adjudicarse los millones de pesos, junto con dos casas, tres autos, un viaje por Europa y otro por el país.

La historia tuvo mucha repercusión porque el nuevo millonario solo tenía 10 días hábiles para poder reclamar los premios y estuvo hasta último momento sin comunicarse con el organismo.





La euforia en la agencia de Quiniela

El local de Quiniela que vendió el cartón, ubicada en Florencio Varela, colocó con orgullo los carteles de "vendimos el Telekino ganador" y "$500 millones para uno de nuestros apostadores, felicitaciones!". Además, sumaron una decoración con globos de "millonarios" para alentar a nuevos apostadores.

Un dato no menor es que la agencia se llevará el 1% del premio como "estímulo". Vale recordar que si el ganador no se presentaba a cobrar, la agencia no recibía nada.