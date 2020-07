A 90 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la madre le exigió ayuda al Presidente

Hace tres meses que Facundo Astudillo Castro no aparece. "Vamos a marchar para nos devuelvan a Facu", dijo su mamá, Cristina sobre la manifestación convocada para este viernes y convencida de que la responsabilidad de la desaparición es de la policía bonaerense. "Ya estamos hartos de que nos tomen el pelo", aseguró.

Cristina Castro sostiene que sus abogados tienen probado el encubrimiento en el partido de Villarino. "La policía de Mayor Buratovich y Teniente Origone es la responsable de la desaparición y nos tienen que devolver a Facundo", pidió enojada.

La mamá de "Kufa", como lo llaman sus amigos, habló desde la estación de servicio de Pedro Luro en la que trabajaba el joven. Y le pidió al presidente Alberto Fernández: "No soy solo una madre caprichosa. No estoy sola. La Comisión Provincial por la Memoria, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de Derechos Humanos en la Argentina me acompañan y están pidiendo por favor que se aparte el fiscal".

"Ya basta de encubrimiento y desviar la atención. Hace 90 días que mi hijo desapareció y no se comunica con nadie. No ha subido nada a sus redes y ha tenido designado un IFE que nunca se cobró. ¿Qué me están diciendo? Que nos dejen de boludear, hagan las cosas que se tienen que hacer", insistió y volvió a dirigirse al Presidente: "Mi pedido ya lo hice por mensaje privado, espero que me escuche esta vez".

Cristina reiteró sus acusaciones contra la policía bonaerense. "Nunca tuve duda de que fue la policía. Se contradicen entre ellos y el perro marcó su rastro en un patrullero donde dijeron que nunca subió. Yo no les creo y nunca les creí. La gente que estaba en ese móvil es la que tiene que dar respuesta dónde está y qué hicieron con mi hijo. Voy a seguir peleando", continuó.

"Enviaron informes truchos. Es lamentable y da asco lo que están haciendo. Ahora entiendo el silencio de los gobernantes de Villarino. Ahora entiendo muchas cosas", aseveró.

"Los testimonios que presentaron para ubicar a mi hijo en Bahía Blanca, se les han caído como casita de naipes. Yo tengo la certeza de que nunca llegó", explicó.

"Están tratando de taparse unos a otros enviando testigos falsos. Estamos muy cansados. Yo puedo ser una simple empleada, pero no les tengo miedo. Nosotros somos laburantes, no tenemos ni plata ni miedo. Vamos a seguir gritando hasta que estas personas estén tras las rejas", continuó.

"A mí hijo lo desaparecieron", sentenció. "Si al señor (Sergio) Berni no le pareció raro todo esto, no sé qué vino a hacer acá. Sabe la verdad y se sigue callando. Conmigo no se entrevistó, se entrevistó con su gente. Me tiene asqueada", agregó.

La Justicia, mientras tanto, debe resolver la recusación del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, solicitado por los abogados de la madre de Facundo.

El camino de Facundo y la versión de la Policía Bonaerense

Facundo fue detenido cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril en un retén policial por no tener el permiso que lo habilitaba para circular. El joven de 22 años había dejado su casa en Pedro Luro para llegar "a dedo" a Bahía Blanca con el objetivo de amigarse con su novia.

Según la policía, fue trasladado a la comisaría de Mayor Buratovich, donde le labraron el acta y lo dejaron seguir su camino.

Pero, de acuerdo con la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo metieron en un patrullero y, desde ese momento, nada más se supo de él.

Al cumplirse 90 días de la desaparición, distintas organizaciones marcharán desde las 16.30 desde la plaza Rivadavia, frente a la comuna local, hasta la sede de la Fiscalía Federal.