5 electrodomésticos en oferta ideales para renovar tu cocina este año

Renovar la cocina no tiene por qué ser costoso. De hecho, una buena forma de darle un cambio funcional y moderno a este espacio tan importante del hogar es aprovechando los electrodomésticos en oferta. Desde pequeños aparatos que agilizan las tareas cotidianas hasta opciones más grandes que transforman la experiencia de cocinar, hay alternativas accesibles y útiles para todos los estilos de vida.

A continuación, te contamos cuáles son cinco electrodomésticos que conviene tener en cuenta si estás pensando en actualizar tu cocina sin romper el presupuesto.

Horno eléctrico: versátil y fácil de usar

Si todavía no tenés uno, el horno eléctrico puede ser un gran aliado. No solo sirve para calentar comidas, también permite cocinar pizzas, tartas, carnes, pasteles y mucho más. Es ideal para quienes no tienen horno a gas o simplemente buscan una opción más rápida y precisa. En las ofertas actuales, podés encontrar modelos con buena capacidad y funciones como timer, grill y termostato regulable, perfectos para quienes cocinan a diario o les gusta experimentar en la cocina.

Pava eléctrica: velocidad y comodidad

Para los fanáticos del mate, el té o simplemente el agua caliente en segundos, la pava eléctrica es un imprescindible. Además de ser mucho más rápida que el método tradicional, muchas de ellas cuentan con sistemas de apagado automático y medidor de temperatura. En Coppel hay modelos en promoción con buen diseño, capacidad de más de un litro y materiales resistentes como acero inoxidable, ideales para sumar estilo y funcionalidad a tu cocina.

Licuadora: una aliada para comer más sano

Otro de los electrodomésticos más buscados por quienes quieren incorporar hábitos saludables es la licuadora. Preparar batidos, sopas, jugos naturales o incluso masas se vuelve mucho más fácil. Hay ofertas interesantes en licuadoras de plástico reforzado y también de vidrio, con varias velocidades y funciones. Si tenés una familia grande o querés mejorar tu alimentación diaria, es una excelente inversión a bajo costo.

Freidora sin aceite: cociná rico y más liviano

Las freidoras de aire ganaron terreno en los últimos años y no es casualidad. Permiten preparar comidas sabrosas con muy poco o nada de aceite, lo que reduce calorías sin sacrificar sabor. Papas, milanesas, nuggets, empanadas o incluso budines: todo puede cocinarse de forma más saludable. Hoy se consiguen modelos compactos, ideales para cocinas pequeñas, y con capacidad para varias porciones. Están dentro de los electrodomésticos en oferta más populares del momento.

Microondas: calentá, descongelá y cociná en minutos

El microondas es un clásico que nunca pasa de moda. Y aunque la mayoría lo usa para calentar comidas, lo cierto es que tiene muchas más funciones útiles: descongelado rápido, cocción por niveles, grill o temporizador programable. Hay opciones accesibles y modernas con acabados en acero, pantalla digital y controles táctiles, que no solo facilitan la vida sino que suman un toque moderno al ambiente.

Estos cinco productos son solo una muestra de las posibilidades que existen hoy para renovar tu cocina sin gastar una fortuna. Elegir bien los electrodomésticos en oferta permite no solo mejorar la calidad de vida en casa, sino también cuidar el bolsillo. ¿La clave? Buscar opciones que combinen eficiencia, diseño y buen precio, como las que se encuentran en Coppel.