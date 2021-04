200 alumnos de medicina festejaron el último año de cursada en una playa sin barbijos ni distanciamiento

El festejo de unos 200 alumnos del último año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) generó polémica al mostrarse en redes sociales en una playa municipal sin barbijos ni distanciamiento social.

El festejo es conocido como “bajada”, que habitualmente se realiza en el edificio de la facultad por los alumnos del último año de cursada, se trasladó a la playa La Florida, un predio municipal ubicado en la costanera norte del Río Paraná en Rosario.

En las imágenes difundidas por las diversas redes sociales se muestran a los jóvenes tomando bebidas alcohólicas sin ningún tipo de distanciamiento entre ellos ni tampoco con tapabocas. Esta situación de 200 alumnos de medicina celebrando se dio en medio de la creciente ola de nuevos contagios de coronavirus.

El intendente local, Pablo Javkin, explicó que se inició una investigación para conocer cómo se organizó la reunión en la que no se respetaron los protocolos. “Particularmente, de una facultad ligada a la salud, es desde donde uno menos lo espera. Hay que tomar esos hechos no sólo para indignarse, que corresponde, sino para entender lo que no hay que hacer”, expresó el intendente.

“Llama la atención. Si bien estas cosas son cuestiones de índole privada. Roza contra lo que promulgamos desde la facultad”, argumentó el decano de la universidad, Jorge Molinas.

Este año la facultad de medicina habilitó las clases presenciales con un pequeño grupo que no supera los seis estudiantes por burbuja. Además, han confirmado que varios de los estudiantes que participaron del festejo habían realizado una protesta días atrás para reclamar que se les permita realizar prácticas e incluso, colaborar con la atención frente a la situación epidemiológica.