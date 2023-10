Ataque de Hamas a Israel: Dos argentinos muertos

Se conoció a través de distintas fuentes oficiales que 2 de los 250 muertos que dejó el ataque de Hamas a Israel ayer son argentinos. “Lamentamos informar el fallecimiento de Rodolfo Fabián Skariszewski, compatriota que residía en Moshav Ohad, Israel, y enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, manifestó la Embajada Argentina en ese País.

El otro asesinado por parte del grupo guerrillero palestino, llamado Abi Korin, era hijo de Sara y Moishe Korin, este último un educador y referente de la comunidad judía en Argentina, que dirigió durante años del complejo educacional Scholem Aleijem de Buenos Aires.

“Saludamos a sus papás aquí en la Argentina y expresamos nuestro profundo pesar”, señalaron en redes sociales desde la Agencia Judía de Noticias. La víctima tenía tres hijos y que su padre, Moishe Korin, fue director de Cultura de la AMIA.

Por otro lado, el hermano de Skariszewski, habló y dijo que “me cuesta decir que murió; éramos el uno para el otro. Yo su sombra y él la mía -continúa-. No puede decir que no está más. Lo estuve llamando desde la mañana y en un momento le dije a mi esposa ‘algo pasó’ porque él no es de no responder”.

“Mi hermano era una persona tan buena; todos lo querían -señala Ricardo-. Se dedicaba a la computación en un asentamiento agrícola; todos lo conocían. Era muy querido. No puedo hablar en pasado. Éramos dos hermanos, ahora estoy solo”, agregó.