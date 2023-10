15 Películas de terror en Star Plus: una experiencia inquietante

El cine de terror siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de los aficionados al cine. Y cuando hablamos de Star Plus, no es la excepción. Esta plataforma ha sabido reunir una selección de películas que no solo te harán saltar del asiento, sino que también te dejarán pensando durante días. Si estás buscando una noche de emociones fuertes, aquí te presentamos algunas de las mejores películas de terror que podés encontrar en Star Plus.

¿Qué hace especial a Star Plus en el género de terror?

Star Plus no es solo una plataforma más de streaming. Su catálogo se ha caracterizado por tener una variedad de películas y series que abarcan desde los clásicos hasta las producciones más recientes. En el género de terror, esto significa que podés encontrar desde esas películas que marcaron tu adolescencia hasta las que están dando de qué hablar en la actualidad.

15 Películas de terror en Star Plus

Con un catálogo que se renueva constantemente, esta plataforma ofrece una variedad de títulos que garantizan noches de insomnio y adrenalina. Si sos un apasionado del género, no podés dejar de ver estas recomendaciones que hemos recopilado para vos.

13 Fantasmas: Un viudo en bancarrota hereda una mansión moderna y se muda con sus hijos. Pero pronto descubren que la casa es una máquina diseñada por el Diablo. El proyecto de la bruja de Blair: Tres estudiantes de cine investigan una leyenda y se pierden en un bosque habitado por una bruja. Noche de miedo: Es el remake de la película de 1985, donde un joven descubre que su vecino es un vampiro. El conjuro: Una de las sagas más populares de los últimos tiempos. Basada en hechos reales, sigue las investigaciones de los Warren, una pareja de investigadores paranormales. Chucky 3 y La maldición de Chucky: El muñeco diabólico regresa en estas secuelas, con sed de venganza y un deseo de transferir su espíritu. Psicosis: Una joven secretaria se aloja en un motel de carretera, sin saber que será su peor pesadilla. Alien: El Octavo Pasajero: Una nave espacial recibe una transmisión desconocida y al investigar, descubren una forma de vida misteriosa. El cisne negro: Una bailarina se ve envuelta en una rivalidad que la lleva al límite entre la realidad y la ficción. ¡Huye!: Un joven afroamericano visita la familia adinerada de su novia y descubre oscuros secretos. El Show de Horror de Rocky: Una pareja se refugia en un castillo habitado por personajes extravagantes y un científico travesti. Un Lugar En Silencio: En un mundo postapocalíptico, una familia debe vivir en silencio para evitar criaturas que cazan por el sonido. La mosca: Un científico se convierte en una mosca tras un experimento de teletransportación. Fragmentado: Tres niñas son secuestradas por un hombre con 23 personalidades distintas. El menú: Una pareja es invitada a una experiencia culinaria única, con un ingrediente secreto sorprendente. Midsommar: Una película que te sumerge en una festividad sueca que esconde oscuros secretos. Una experiencia visual y emocional que no te podés perder.

Artículo relacionado : Cuánto sale Star Plus en Argentina: Precios más impuestos 2023

¿Cómo sacarle el máximo provecho a Star Plus?

Explorá el catálogo: No te quedes solo con las recomendaciones. Hay joyas escondidas que están esperando ser descubiertas.

Crea tu propia lista: Si encontrás una película que te llama la atención pero no tenés tiempo de verla, añadila a tu lista para no olvidarte de ella.

Ten pochoclos a mano: Asegúrate de tener tus pochoclos listos. Y si querés hacerlos en casa, te dejamos una receta fácil y deliciosa para preparar pochoclos tanto salados como dulces.

Disfrutá en buena compañía: Nada mejor que ver una película de terror con pareja o con amigos. Las reacciones de cada uno harán que la experiencia sea aún mejor.

Por último, no olvides revisar debajo de la cama antes de dormir 😉

Con estas recomendaciones, estás listo para sumergirte en el mundo del terror que Star Plus tiene para ofrecerte. ¡Disfruta la película!